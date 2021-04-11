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В ДНР сочли терактом гибель ребенка в Александровском

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

В самопровозглашенной ДНР квалифицировали как теракт гибель ребенка в поселке Александровское, причиной которой, по заявлениям донецких властей, стал обстрел украинского беспилотника. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. <...> Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ДНР заявили о гибели ребенка при ударе украинского дрона
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Фото:Александр Рекун / Global Look Press

По версии ДНР, при обстреле со стороны украинского дрона 2 апреля погиб пятилетний ребенок и была ранена его 66-летняя бабушка. Украина опровергла причастность к случившемуся и, в свою очередь, указала на случаи нарушения огня со стороны противника 2 и 3 апреля, из-за которых на Украине был ранен человек и пострадала гражданская инфраструктура.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе также отметила, что поселок находится на расстоянии около 15 км от линии конфликта и военный дрон вряд ли смог бы туда долететь. Кроме того, не были предоставлены какие-либо доказательства причастности ВСУ к инциденту, например персональная информация о жертвах, характер полученных ранений. Украина попросила ОБСЕ проверить случай.

Следствие России заявило, что в связи с гибелью ребенка возбуждает уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

ДНР Денис Пушилин Донбасс
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