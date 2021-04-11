Бастрыкин потребовал отчет о проверке по имуществу дочери Чкалова

Александр Бастрыкин (Фото: Следственный комитет РФ)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверках по фактам мошенничества с имуществом народной артистки Людмилы Лядовой и дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольги. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе процессуальных проверок по фактам возможных мошеннических действий с имуществом народной артистки Лядовой и дочери летчика Чкалова», — говорится в сообщении.

По данным «Комсомольской правды», четырехкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью 80 млн руб., принадлежавшая народной артистке Людмиле Лядовой, которая скончалась 10 марта, по наследству перешла не родственникам, а мужчине, который последние годы опекал народную артистку. Родственники Лядовой считают, что мужчина смог войти в доверие к пожилой женщине и отстранил от нее прежнее окружение с корыстной целью — завладеть ее имуществом. Главным следственным управлением СК России по городу Москве по данному факту проводится доследственная проверка.

Также CК по Москве организована проверка относительно мошеннических действий в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Ранее сообщалось, что полиция завела дело после хищения у пенсионерки 23 млн руб. Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил ее перевести все свои сбережения на «безопасный счет», поскольку ее персональные данные якобы находятся в свободном доступе.

«Ход и результаты проверок поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — подытожили в сообщении.