Народная артистка Людмила Лядова умерла после заражения COVID-19

Людмила Лядова (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Народная артистка РСФСР и композитор Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве, передает «РИА Новости». Ей было 95 лет.

В конце февраля ее госпитализировали с COVID-19.

Лядова родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге, в 1948 году окончила Уральскую консерваторию, а в 1951-м была принята в Союз композиторов СССР. Она написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Барабан» на стихи Игоря Шаферана и «Ай-люли» певицы Тамары Миансаровой.

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