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Полиция завела дело после хищения 23 млн рублей у дочери Чкалова

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Столичная полиция возбудила дело о мошенничестве после хищения у пенсионерки 23 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

По данным полиции, несколько дней назад неизвестные лица ввели в заблуждение женщину 1939 года рождения, завладев денежными средствами в сумме более 23 млн руб.

В связи с этим сотрудники МВД завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, заключила Волк.

ГСУ СК России по Москве сообщило о проверке информации СМИ о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, которая перевела злоумышленникам 23 млн руб.

По информации СМИ, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет, поскольку ее персональные данные якобы находятся в свободном доступе.

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