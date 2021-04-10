Полиция завела дело после хищения 23 млн рублей у дочери Чкалова

Фото: Владислав Шатило / РБК

Столичная полиция возбудила дело о мошенничестве после хищения у пенсионерки 23 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

По данным полиции, несколько дней назад неизвестные лица ввели в заблуждение женщину 1939 года рождения, завладев денежными средствами в сумме более 23 млн руб.

В связи с этим сотрудники МВД завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, заключила Волк.