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Пандемия коронавируса ,  
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Южная Корея частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images
Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images

Власти Южной Кореи приняли решение частично возобновить вакцинацию людей старше 30 лет вакцинами компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Использование вакцины AstraZeneca возобновится в понедельник (12 апреля. — РБК), за исключением лиц в возрасте 30 лет и младше», — сообщает агентство со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что задержка вакцинации AstraZeneca происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу предполагаемой связи между вакциной и случаями образования тромбов в стране и за рубежом.

Однако Южная Корея все же приняла предварительное решение возобновить программу прививок, сославшись на заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором утверждалось, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают потенциальные риски по сравнению с побочными эффектами.

Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca
Общество
Фото:Kim Hong-Ji / Getty Images

Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca 10 февраля. AstroZeneca также заключила контракт на производство вакцины с компанией SC Bioscience Korea.

По состоянию на 11 апреля, в общей сложности 1 156 950 человек получили прививки от COVID-19, из них вакциной AstraZeneca привились 916 780 человек. К концу июня страна планирует вакцинировать 12 млн человек, чтобы к ноябрю добиться выработки коллективного иммунитета.

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В апреле EMA провело проверку на связь с образованием тромбов вакцины AstraZeneca. По итогам проверки регулятор потребовал включить риск возникновения тромбов в список редких побочных эффектов вакцины, однако заявил, что пользы от препарата в общем соотношении намного больше.
До заявления европейского регулятора многие страны массово отказывались от вакцинации препаратом AstraZeneca.

Южная Корея вакцинация AstraZeneca
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