Южная Корея частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Власти Южной Кореи приняли решение частично возобновить вакцинацию людей старше 30 лет вакцинами компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Использование вакцины AstraZeneca возобновится в понедельник (12 апреля. — РБК), за исключением лиц в возрасте 30 лет и младше», — сообщает агентство со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что задержка вакцинации AstraZeneca происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу предполагаемой связи между вакциной и случаями образования тромбов в стране и за рубежом.

Однако Южная Корея все же приняла предварительное решение возобновить программу прививок, сославшись на заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором утверждалось, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают потенциальные риски по сравнению с побочными эффектами.