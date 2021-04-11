Южная Корея частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Власти Южной Кореи приняли решение частично возобновить вакцинацию людей старше 30 лет вакцинами компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Использование вакцины AstraZeneca возобновится в понедельник (12 апреля. — РБК), за исключением лиц в возрасте 30 лет и младше», — сообщает агентство со ссылкой на заявление местных властей.
Отмечается, что задержка вакцинации AstraZeneca происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу предполагаемой связи между вакциной и случаями образования тромбов в стране и за рубежом.
Однако Южная Корея все же приняла предварительное решение возобновить программу прививок, сославшись на заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором утверждалось, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают потенциальные риски по сравнению с побочными эффектами.