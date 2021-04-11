Полиция задержала 10 человек после драки со стрельбой в Петербурге

Фото: МВД РФ

Полицейские Санкт-Петербурга задержали десять человек после драки со стрельбой у торгового комплекса на улице Ефимова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики в возрасте 16–32 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным ранее в ходе конфликта.

Video

По данным МВД, сообщение о драке у торгового центра поступило в полицию днем ранее в 22:13 по местному времени. Когда силовики прибыли на место, участников конфликта там уже не было. Позже, после поступившего сообщения о стрельбе по этому же адресу, полиция нашла на месте инцидента несколько гильз и резиновые пули.