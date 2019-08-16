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На оптовой базе в Санкт-Петербурге произошла стрельба

Днем 16 августа на территории оптовой базы в Петербурге произошла перестрелка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Около 14 часов произошел конфликт между гражданами, работающими на рынке на почве спора из-за рабочего места. В результате конфликта один из участников применил травматическое оружие», — сообщили в полиции. Три человека получили ранения, остальные участники конфликта скрылись с места происшествия. «Сейчас приняты меры к установлению и задержанию участников конфликта», — добавили в пресс-службе МВД.

Ранее о перестрелке на оптовой базе продуктов расположенной по адресу Салова, 52, на юге Санкт-Петербурга, сообщили пользователи соцсетей на странице сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным «Фонтанки», стрельба стала результатом ссоры между двумя группами иностранцев, в каждой из которых было по четыре человека. «Обсуждали рабочие вопросы около 49 ангара, когда кто-то достал травматический пистолет и бейсбольную биту. Прозвучало 4 выстрела, ранены были три гражданина Узбекистана», — пишет газета. По данным «Фонтанки», пострадавших доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Это не первый раз, когда в этом районе происходят столкновения. В результате конфликта в этом районе в мае четыре человека получили ножевые ранения, сообщала «Фонтанка».

Теги: перестрелка, Санкт-Петербург, новости РБК
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