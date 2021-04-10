Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после стрельбы на свадьбе

Видео: МВД РФ

Video

Полицией Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы в воздух на свадьбе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили в полиции, 34-летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, возглавляющий строительную компанию, выстрелил в воздух из автомобиля, который двигался в составе свадебного кортежа из десяти машин.

Информация в органы поступила по сообщению очевидца, и полицейские оперативно выехали на место для проверки. У дома 25 по Петергофскому шоссе они остановили кортеж и обнаружили подозреваемого.

Мужчина не отрицал, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а владелец доставлен в отдел полиции и задержан.