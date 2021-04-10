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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после стрельбы на свадьбе

Видео: МВД РФ
Видео: МВД РФ
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Полицией Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы в воздух на свадьбе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Как сообщили в полиции, 34-летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, возглавляющий строительную компанию, выстрелил в воздух из автомобиля, который двигался в составе свадебного кортежа из десяти машин.

Информация в органы поступила по сообщению очевидца, и полицейские оперативно выехали на место для проверки. У дома 25 по Петергофскому шоссе они остановили кортеж и обнаружили подозреваемого.

Мужчина не отрицал, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а владелец доставлен в отдел полиции и задержан.

Производство ведется по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия), обвинение по которой грозит штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до 7 лет.

Как уточняет «Фонтанка», у подозреваемого был изъят травматический пистолет марки Grand Power, а в его квартире при обыске обнаружили карабин «Вепрь» и итальянское ружье Benelli.

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Ранее портал 78.RU сообщал, что 9 апреля в полицию поступило сообщение от очевидца о стрельбе в воздух из автомобиля, который ехал в составе свадебного кортежа. Сотрудники ДПС установили направление движения кортежа и остановили процессию. Гости со свадьбы были доставлены в отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.

На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата
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В январе этого года стрельба произошла на свадьбе в Новой Москве. В результате ссоры между гостями и женихом с его братом один из гостей открыл огонь, при котором оба мужчины погибли. Тогда было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и по ст. 222 УК (незаконное хранение оружия).
 

стрельба свадьба Санкт-Петербург
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