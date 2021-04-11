Кабмин выделил ₽2,8 млрд для бюджетов ЕАО и Костромской области

Вид на здание Правительства РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми Еврейская автономная область (ЕАО) и Костромская область получат более 2,8 млрд руб. «на поддержание стабильности бюджетов». Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

ЕАО передадут более 1,5 млрд руб. Из этой суммы будут профинансированы расходы на медицинское страхование неработающих граждан, социальные выплаты для них и пополнение регионального фонда оплаты труда.

При этом для Костромской области предусмотрено 1,36 млрд руб. Эти деньги планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы.

Отмечается, что данное решение должно помочь местным властям полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, а также позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов.