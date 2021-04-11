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Политика ,  
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Кабмин выделил ₽2,8 млрд для бюджетов ЕАО и Костромской области

Вид на здание Правительства РФ
Вид на здание Правительства РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми Еврейская автономная область (ЕАО) и Костромская область получат более 2,8 млрд руб. «на поддержание стабильности бюджетов». Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

ЕАО передадут более 1,5 млрд руб. Из этой суммы будут профинансированы расходы на медицинское страхование неработающих граждан, социальные выплаты для них и пополнение регионального фонда оплаты труда.

При этом для Костромской области предусмотрено 1,36 млрд руб. Эти деньги планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы.

Отмечается, что данное решение должно помочь местным властям полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, а также позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов.

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31 марта президент России Владимир Путин поручил правительству за две недели определить размеры поддержки регионов. Кабмин обязали подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности субъектов России и запуску программы развития региональной инфраструктуры.

Вопрос о выделении Костромской области и ЕАО средств из резервного фонда для мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов обсуждался 9 апреля на заседании правительства.

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Согласно предварительной информации Федерального казначейства, у 70% российских регионов по итогам 2020 года наблюдался дефицит бюджета. Наиболее сильный дефицит наблюдался в Кемеровской и Тюменской областях, а также Удмуртии.

ЕАО Костромская область Правительство распоряжение
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