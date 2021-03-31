Путин поручил кабмину за две недели определить размеры поддержки регионов
Правительство России должно за две недели определить параметры дополнительной финансовой помощи регионам, чтобы президент мог использовать их для подготовки своего ежегодного послания. Соответствующее поручение Владимир Путин дал на совещании с кабинетом министров. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию», — сказал президент.
Правительство должно «подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности [субъектов] и по запуску программы развития региональной инфраструктуры».
Пандемия в 2020 году привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов. Совокупный показатель достиг 762,2 млрд руб. Особенно пострадали Удмуртия, Кемеровская и Тюменская области.