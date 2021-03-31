Путин поручил кабмину за две недели определить размеры поддержки регионов

Владимир Путин во время совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Правительство России должно за две недели определить параметры дополнительной финансовой помощи регионам, чтобы президент мог использовать их для подготовки своего ежегодного послания. Соответствующее поручение Владимир Путин дал на совещании с кабинетом министров. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию», — сказал президент.

Правительство должно «подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности [субъектов] и по запуску программы развития региональной инфраструктуры».

Пандемия в 2020 году привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов. Совокупный показатель достиг 762,2 млрд руб. Особенно пострадали Удмуртия, Кемеровская и Тюменская области.