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Московское метро выпустило специальные «Тройки» ко Дню космонавтики

Фото:DtRoad / Telegram Фото:DtRoad / Telegram Фото:DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

В столичном метрополитене появились в продаже карты «Тройка» с особым дизайном, приуроченным ко Дню космонавтики. Об этом говорится в Telegram департамента транспорта города.

«Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу три «космические» карты», — заявили в дептрансе.

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать эфир о полете Гагарина
Общество
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

На одном из новых вариантов проездных изображен витраж Московского планетария с советским космонавтом Юрием Гагариным. Второй тип дизайна посвящен музею космонавтики и 60-летию полета Гагарина в космос. На третью карту нанесена подпись Гагарина.

Общий тираж карт — 30 тыс. экземпляров.

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День космонавтики отмечается 12 апреля. В эту дату в 1961 году Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос.

9 апреля космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай отправились на Международную космическую станцию (МКС). Корабль был запущен с космодрома Байконур. В честь 60-летия первого полета человека в космос его назвали «Ю. А. Гагарин».

День космонавтики проездные метро Москва Дептранс
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