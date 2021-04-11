Московское метро выпустило специальные «Тройки» ко Дню космонавтики

В столичном метрополитене появились в продаже карты «Тройка» с особым дизайном, приуроченным ко Дню космонавтики. Об этом говорится в Telegram департамента транспорта города.

«Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу три «космические» карты», — заявили в дептрансе.

На одном из новых вариантов проездных изображен витраж Московского планетария с советским космонавтом Юрием Гагариным. Второй тип дизайна посвящен музею космонавтики и 60-летию полета Гагарина в космос. На третью карту нанесена подпись Гагарина.