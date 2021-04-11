В Иране сообщили о происшествии на ядерном объекте в Натанзе

Фото: Wana News Agency / Reuters

На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел «инцидент» в системе распределения энергии. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).

Подробности происшествия на объекте не уточняются. По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, никто не пострадал.

«К счастью, инцидент не привел к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды», — сказал он.

Днем ранее в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. Тогда же начались испытания и газификация центрифуг нового поколения.