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Общество ,  
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В Иране сообщили о происшествии на ядерном объекте в Натанзе

Фото: Wana News Agency / Reuters
Фото: Wana News Agency / Reuters

На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел «инцидент» в системе распределения энергии. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).

Подробности происшествия на объекте не уточняются. По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, никто не пострадал.

«К счастью, инцидент не привел к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды», — сказал он.

Днем ранее в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. Тогда же начались испытания и газификация центрифуг нового поколения.

В США заявили о готовности отменить часть санкций против Ирана
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

С 6 апреля в Вене проходят переговоры по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном. Комиссии по снятию санкций и по ядерным вопросам должны составить перечень шагов для возвращения к полному выполнению СВПД. Участие, помимо представителей США и Ирана, также приняли делегации других участников СВПД — России, Германии, Китая, Франции и Великобритании.

10 апреля в США заявили, что готовы отменить санкции, идущие вразрез с ядерной сделкой, однако требование иранских властей отменить все санкции неисполнимо.

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В 2015 году Иран и шесть международных посредников — США, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе. Сделка предусматривала постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на сокращение им ядерной программы.

В 2018 году при президенте Дональде Трампе США вышли из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения, и возобновили против него санкции. После этого Тегеран отказался выполнять условия сделки.

Иран иранская ядерная программа ядерные угрозы
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