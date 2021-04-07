В США заявили о готовности отменить часть санкций против Ирана

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США готовы смягчить санкции против Ирана. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его выступление транслировалось на странице ведомства в Facebook.

«Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД», — сказал Прайс, говоря о переговорах в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий.

При этом Прайс отметил, что Вашингтон не считает конструктивными призывы отменить все санкции в одностороннем порядке.

Говоря о консультациях в Вене, представитель Госдепартамента назвал их долгожданным и конструктивным шагом. Но переговоры будут непростыми, сказал он. По словам Прайса, США стремятся определить, на что готов пойти Иран, чтобы вернуться к соблюдению ограничений, предусмотренных «ядерной сделкой», и на что придется пойти Вашингтону.