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Политика ,  
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В США заявили о готовности отменить часть санкций против Ирана

Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

США готовы смягчить санкции против Ирана. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его выступление транслировалось на странице ведомства в Facebook.

«Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД», — сказал Прайс, говоря о переговорах в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий.

При этом Прайс отметил, что Вашингтон не считает конструктивными призывы отменить все санкции в одностороннем порядке.

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Говоря о консультациях в Вене, представитель Госдепартамента назвал их долгожданным и конструктивным шагом. Но переговоры будут непростыми, сказал он. По словам Прайса, США стремятся определить, на что готов пойти Иран, чтобы вернуться к соблюдению ограничений, предусмотренных «ядерной сделкой», и на что придется пойти Вашингтону.

США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Страны обязались не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия.

В 2018 году при президенте Дональде Трампе США вышли из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения, и возобновили против него санкции. После этого Тегеран отказался выполнять условия сделки.

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В феврале Bloomberg сообщил, что администрация нового президента США Джо Байдена хочет сделать шаг к возобновлению ядерной сделки. По данным агентства, Вашингтон пока не намерен отказываться от санкций против Тегерана, но думает о ссудах от МВФ и оказании гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

В свою очередь, замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен вести с США ни прямые, ни опосредованные переговоры на встрече в Вене, на которой будет обсуждаться возвращение к соблюдению условий ядерной сделки 2015 года.

Иран США СВПД ядерная сделка по Ирану Госдепартамент
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