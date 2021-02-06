СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в Новой Москве

Фото: Владимир Буров / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в Новой Москве, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

По данным СК, днем 6 февраля при пожаре в доме, расположенном в поселке Мосрентген, погибли один взрослый и двое малолетних детей. Ранее в Главном управлении МЧС по Москве сообщали о гибели двух человек и 12 пострадавших. Пять человек были спасены.

Дело возбуждено по ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По одной из них, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь пострадавшим.