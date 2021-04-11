В Китае более 20 человек застряли в угольной шахте из-за аварии

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 21 человек оказался заблокирован в угольной шахте в результате ее затопления. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, 10 апреля около 18:10 по местному времени (11:10 мск) в угольной шахте произошла авария, которая привела к затоплению шахты, а также отключению электричества.

По предварительной информации, на момент аварии там находились 29 человек. На поверхность пока удалось поднять только восьмерых. Сейчас ведутся спасательные работы, говорится в сообщении.

В конце марта в Колумбии произошла авария на золотодобывающей шахте, в результате в ловушке оказались 15 горняков. По данным департамента окружающей среды страны, причиной аварии стал оползень. Издание El Espectador сообщало, что шахта могла работать незаконно, власти начали проверку ее правового статуса.