Общество , 27 мар, 06:35
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В Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков
В Колумбии произошла авария на золотодобывающей шахте, в результате в ловушке оказались 15 горняков. Об этом сообщает El Espectador со ссылкой на Национальное горнодобывающее агентство.
Департамент окружающей среды Колумбии отметил, что причиной аварии стал оползень. Шахта расположена в деревне Эль-Боске, муниципалитет Нейра.
Издание El Espectador пишет, что шахта могла работать незаконно, власти проверяют ее правовой статус.
Ранее в шахте рудника Белгородской области России вспыхнул пожар, из-под земли эвакуировали 277 человек. Загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна, никто не пострадал.