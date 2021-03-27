В Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков

В Колумбии произошла авария на золотодобывающей шахте, в результате в ловушке оказались 15 горняков. Об этом сообщает El Espectador со ссылкой на Национальное горнодобывающее агентство.

Департамент окружающей среды Колумбии отметил, что причиной аварии стал оползень. Шахта расположена в деревне Эль-Боске, муниципалитет Нейра.

Издание El Espectador пишет, что шахта могла работать незаконно, власти проверяют ее правовой статус.

Ранее в шахте рудника Белгородской области России вспыхнул пожар, из-под земли эвакуировали 277 человек. Загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна, никто не пострадал.