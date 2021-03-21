Более 270 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области
Пожар возник в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.
В шахте загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна, проводится эвакуация. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
ТАСС и портал Go31.ru сообщают, что всего под землей находились 277 человек, всех эвакуировали. По данным источника «Интерфакса», пожар произошел в шахте, принадлежащей ООО «Корпанга» (входит в «Северсталь»).
В ликвидации пожара задействованы 52 человека и 16 единиц техники.