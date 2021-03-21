Более 270 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области

«Поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. На текущий момент все работники выведены из шахты. Пострадавших нет», — сообщается на странице Яковлевского горно-обогатительного комбината (находится под управлением «Северстали») во «ВКонтакте».

В конце января при обрушении горной породы в шахте в Кемеровской области погибли два человека. Всего под землей находились более 40 человек.