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Более 270 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области

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Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожар возник в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

В шахте загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна, проводится эвакуация. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Копи

ТАСС и портал Go31.ru сообщают, что всего под землей находились 277 человек, всех эвакуировали. По данным источника «Интерфакса», пожар произошел в шахте, принадлежащей ООО «Корпанга» (входит в «Северсталь»).

В ликвидации пожара задействованы 52 человека и 16 единиц техники.

«Поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. На текущий момент все работники выведены из шахты. Пострадавших нет», — сообщается на странице Яковлевского горно-обогатительного комбината (находится под управлением «Северстали») во «ВКонтакте».

В конце января при обрушении горной породы в шахте в Кемеровской области погибли два человека. Всего под землей находились более 40 человек.

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