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В МЧС сообщили о возможном введении новых требований к сигаретам в ЕАЭС

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что Минздрав России направил на согласование в заинтересованные органы власти проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, который устанавливает требования к упаковке табачной продукции, а также «к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза».

В МЧС заявили, что ведомство поддерживает все законодательные инициативы, которые направлены на снижение рисков жизни и здоровью населения.

Эксперты оценили эффективность самозатухающих сигарет
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», — отметили в министерстве.

В январе директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев рассказал, что в России могут ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. «В сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — пояснял он.

Еникеев тогда говорил, что сигареты, способные потухнуть сами, широко распространены в европейских странах. Он допустил, что в России подобный стандарт могут утвердить через два года.

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