В МЧС сообщили о возможном введении новых требований к сигаретам в ЕАЭС

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что Минздрав России направил на согласование в заинтересованные органы власти проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, который устанавливает требования к упаковке табачной продукции, а также «к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза».

В МЧС заявили, что ведомство поддерживает все законодательные инициативы, которые направлены на снижение рисков жизни и здоровью населения.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», — отметили в министерстве.