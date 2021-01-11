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МЧС и Минздрав решили ввести новое требование к сигаретам

В России могут ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающимися, заявил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. По его словам, ведомство работает над утверждением соответствующего документа вместе с Миндзравом.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — пояснил он.

По словам Еникеева, сигареты, способные потухнуть сами, широко распространены в европейских странах. В России подобный стандарт утвердят через два года, допустил он.

«В Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило. Сейчас же в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит», — добавил представитель МЧС.

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МЧС сигареты Минздрав
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