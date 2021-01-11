Эксперты оценили эффективность самозатухающих сигарет

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Использование самозатухающих сигарет может снизить количество пожаров, но не в таком количестве, как бы хотелось надзорным органам, считает эксперт в сфере пожарной безопасности, главный специалист отдела проектирования слаботочных систем ГК «Олимпроект» Александр Глущенко. По его мнению, нововведение может серьезно сказаться на экономической составляющей производителей сигарет.

«Экономический вопрос нужно будет проработать, это же внесение изменений в технологию производства самих сигарет, что может негативно сказаться на их рынке сбыта, соответственно — снижение прибыли, производители вряд ли будут этому рады. А в части безопасности снизит безусловно количество пожаров, но не так, как хотелось бы надзорным органам. То, что бумажка не горит, — это хорошо, табак, который тлеет внутри, он какое-то время еще будет тлеть, этого времени может хватить, чтобы возник пожар», — отметил он.

По мнению Глущенко, самыми эффективными методами борьбы с пожарами от непотушенных сигарет являются запреты на курение в определенных местах и ужесточение ответственности, например повышение штрафов. «Ограничения по местам курения — единственное, что я вижу, это эффективный метод. Чтобы пожар не начался от сигарет, нужно ограничить ареал ее попадания, а это можно сделать только запретами. Если это касаемо частной собственности — загородные дома, квартиры, — тут уже ничего не сделаешь», — сообщил Глущенко.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов считает, что повлиять на ситуацию с пожарами от сигарет могут административные меры, в числе которых профилактика здорового образа жизни, прекращение массовой продажи сигарет. Он затруднился оценить, насколько эффективным может быть возможное нововведение.