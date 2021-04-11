Фильм Нолана о предотвращении Третьей мировой получил премию BAFTA

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Довод» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшие спецэффекты. Об этом сообщается в Facebook BAFTA.

Лауреатом премии также стал фильм американского режиссера Джорджа Вульфа «Ма Рейни: мать блюза». Картина завоевала сразу две награды: за лучший дизайн костюмов, а также за лучшие грим и прически.

Премию за лучший художественный дизайн получила черно-белая лента «Манк» Дэвида Финчера. Лауреатом в категории «Лучший кастинг» стал британский фильм «Рокс» Сары Гаврон, а приз за лучший звук взяла музыкальная драма «Звук металла» Дариуса Мардера.

Лучшим британским короткометражным фильмом признали «Подарок», а лучшим британским короткометражным анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Филин и кошечка».