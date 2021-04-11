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Фильм Нолана о предотвращении Третьей мировой получил премию BAFTA

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Довод» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшие спецэффекты. Об этом сообщается в Facebook BAFTA.

Лауреатом премии также стал фильм американского режиссера Джорджа Вульфа «Ма Рейни: мать блюза». Картина завоевала сразу две награды: за лучший дизайн костюмов, а также за лучшие грим и прически.

Премию за лучший художественный дизайн получила черно-белая лента «Манк» Дэвида Финчера. Лауреатом в категории «Лучший кастинг» стал британский фильм «Рокс» Сары Гаврон, а приз за лучший звук взяла музыкальная драма «Звук металла» Дариуса Мардера.

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Лучшим британским короткометражным фильмом признали «Подарок», а лучшим британским короткометражным анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Филин и кошечка».

Церемония оглашения лауреатов кинопремии, присуждаемой BAFTA, проходит в два дня. В воскресенье, 11 апреля, награды будут вручены в остальных 17 категориях. В том числе будут оглашены название лучшего фильма, имена лучшего режиссера, а также лучших исполнителей мужской и женской ролей.

В прошлом году BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса. Картина была номинирована в девяти категориях и получила шесть наград. Фильм получил премию за лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика. Также «1917» наградили как «выдающийся британский фильм», а Мендес взял премию в номинации «Лучший режиссер».

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