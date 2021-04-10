В Москве девочка получила травмы в игровой комнате торгового центра

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура начала проверку после того, как семилетняя девочка получила травму в игровой комнате торгового центра в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел днем 10 апреля в торговом центре, расположенном на Дмитровском шоссе. Ребенок получил травму, ударившись о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт.

«Ребенку понадобилась медицинская помощь», — отметили в прокуратуре.

В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства происшествия и оценят соблюдение требований безопасности оказываемых услуг. По итогу проверки будет принято процессуальное решение.