Следователи завели дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в одном из торговых центров столицы, где ребенок залез на поручень эскалатора и упал. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 3 марта в одном из торгово-развлекательных центров на юге Москвы. Четырехлетний ребенок ухватился за внешнюю сторону резинового поручня эскалатора, поднялся до уровня второго этажа, после чего упал. Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

В СК отметили, что ребенок находился в торговом центре вместе с родителями. В ближайшее время следователи планируют допросить очевидцев произошедшего, родственников мальчика и сотрудников центра.