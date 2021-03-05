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Следователи завели дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ в Москве

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в одном из торговых центров столицы, где ребенок залез на поручень эскалатора и упал. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным следствия, инцидент произошел 3 марта в одном из торгово-развлекательных центров на юге Москвы. Четырехлетний ребенок ухватился за внешнюю сторону резинового поручня эскалатора, поднялся до уровня второго этажа, после чего упал. Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

В СК отметили, что ребенок находился в торговом центре вместе с родителями. В ближайшее время следователи планируют допросить очевидцев произошедшего, родственников мальчика и сотрудников центра.

Как уточняет прокуратура Москвы, инцидент произошел в ТЦ на улице Кировоградской в Чертаново. Ведомство поставило расследование дела на контроль.

В ноябре 2020 года двухлетний ребенок упал на эскалаторе в ТЦ «Моремолл» в Сочи. В пресс-службе торгового центра РБК сообщили, что пальцы ребенка зажало механизмом. Очевидцы освободили девочку, сообщалось, что она отделалась царапинами и легким испугом. Полиция организовала проверку.

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