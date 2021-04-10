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В посольстве уточнили информацию по пострадавшим в ДТП туристам в Турции

Посольство России в Анкаре
Посольство России в Анкаре (Фото: Денис Соловых / ТАСС)

В российском посольстве в Анкаре сообщили информацию о пятерых пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Конья — Аксарай в Турции. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

«Троим из них потребовалась госпитализация (с ушибами и переломами разной степени тяжести), двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда будут выезжать в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств происшествия, и позволят метеоусловия.

ДТП с российскими туристами в Турции. Видео c места аварии
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Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции. В салоне находились 32 россиянина, 26 из них пострадали, одна женщина погибла.

Генконсульство России назвало плохую погоду причиной аварии на трассе. «Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось», — говорилось сообщении дипмиссии.
 

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