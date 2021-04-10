В посольстве уточнили информацию по пострадавшим в ДТП туристам в Турции

Посольство России в Анкаре (Фото: Денис Соловых / ТАСС)

В российском посольстве в Анкаре сообщили информацию о пятерых пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Конья — Аксарай в Турции. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

«Троим из них потребовалась госпитализация (с ушибами и переломами разной степени тяжести), двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда будут выезжать в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств происшествия, и позволят метеоусловия.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции. В салоне находились 32 россиянина, 26 из них пострадали, одна женщина погибла.