Генконсульство назвало причину ДТП с российскими туристами в Турции

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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции из-за плохих погодных условий. Об этом со ссылкой на предварительные данные полиции сообщило в Facebook российское генконсульство в Турции.

«Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось», — уточняется в сообщении.

Всего автобус перевозил 32 россиянина. В результате аварии погибла одна туристка, еще 26 отдыхающих пострадали. Раненые доставлены в ближайшие больницы.

В феврале из-за обледенения дороги на трассе в центральной Турции опрокинулся грузовик. Водитель проезжавшего мимо легкового автомобиля остановился у обочины, чтобы помочь. Следом по той же дороге ехал пассажирский автобус, он врезался в припаркованный автомобиль, оба транспортных средства перевернулись. Погибли пять человек, пострадали 38.