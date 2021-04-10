Hurriyet назвала имя погибшей в ДТП в Турции российской туристки

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Погибшей в ДТП в Турции российской туристкой оказалась 43-летняя Елена Автайкина. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

Женщина погибла на месте происшествия. Автобус с группой туристов из России вылетел в кювет и перевернулся на трассе Конья — Аксарай (юго-западная часть Турции) утром 10 апреля.

В салоне находились 32 россиянина, 26 из них пострадали, их доставили в больницы близлежащих населенных пунктов. Генконсульство России в Анталье сообщило, что причиной аварии стали плохие погодные условия.

«Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось», — заявили в дипмиссии.