Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
В посольстве уточнили информацию по пострадавшим в ДТП туристам в Турции Общество, 17:10 Полиция завела дело после хищения 23 млн руб. у дочери Чкалова Общество, 17:09 В РПЦ документально регламентировали практику экзорцизма Общество, 16:57 Нурмагомедов поддержал двоюродного брата после операции на колене Спорт, 16:43 ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-космонавта Общество, 16:33 В МИДе опровергли слова Псаки о контактах Москвы и Вашингтона по Украине Политика, 16:26 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 16:16 В Британии почтили память принца Филиппа оружейным залпом из пушек Общество, 16:14 Гол Глушакова помог «Химкам» обыграть «Тамбов» в чемпионате России Спорт, 16:00 ДТП с российскими туристами в Турции. Видео c места аварии Общество, 15:53 Экс-футболист сборной России Торбинский откроет академию в США Спорт, 15:43 В ЕС признали разногласия из-за поставок «Спутника V» Общество, 15:31 Канцлер Австрии заявил о возможности закупки «Спутника V» Общество, 15:29 Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 15:26
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Общество ,  
0 

ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-космонавта

Нура Аль-Матруши
Нура Аль-Матруши (Фото: MBRSpaceCentre / Facebook)

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что первой арабской женщиной-космонавтом станет Нура Аль-Матруши. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мы объявляем о первой арабской женщине-космонавте среди двух новых астронавтов <...> Мои поздравления Нуре Аль-Матруши и Маххамеду Аль Мулле», — сказал министр в своем микроблоге.

Он отметил, что кандидаты были выбраны более чем из 4000 претендентов, а их подготовка в рамках программы НАСА по исследованию космоса начнется в ближайшее время.

Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет
Бизнес
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

Летом прошлого года ОАЭ впервые запустили на Марс космический зонд. Тогда японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима (Япония). Зонд был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами, он будет изучать верхние слои атмосферы Марса и следить за изменениями климата на планете.

В 2019 году «Роскосмос» сообщал о намерениях ОАЭ приобрести космический корабль «Союз» и услуги по его запуску. «В рамках перспективной программы полетов ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке у нас корабля «Союз», — сообщил тогда исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
 

ОАЭ женщина космонавт
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter