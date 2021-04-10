ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-космонавта

Нура Аль-Матруши (Фото: MBRSpaceCentre / Facebook)

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что первой арабской женщиной-космонавтом станет Нура Аль-Матруши. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мы объявляем о первой арабской женщине-космонавте среди двух новых астронавтов <...> Мои поздравления Нуре Аль-Матруши и Маххамеду Аль Мулле», — сказал министр в своем микроблоге.

Он отметил, что кандидаты были выбраны более чем из 4000 претендентов, а их подготовка в рамках программы НАСА по исследованию космоса начнется в ближайшее время.

Летом прошлого года ОАЭ впервые запустили на Марс космический зонд. Тогда японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима (Япония). Зонд был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами, он будет изучать верхние слои атмосферы Марса и следить за изменениями климата на планете.