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«Роскосмос» сообщил о планах ОАЭ купить корабль «Союз»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены купить у «Роскосмоса» космический корабль «Союз» и услуги по его запуску. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью «РИА Новости».

«В рамках перспективной программы полетов ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке у нас корабля «Союз», — отметил он.

Крикалев подчеркнул, что речь идет о двух местах в космическом корабле, поскольку согласно правилам им должен управлять российский гражданин. ​Если контракт будет заключен, то для ОАЭ изготовят дополнительный «Союз». Исполнительный директор «Роскосмоса» добавил, что полет будет реализован не ранее, чем через два года.

На данный момент контрактом оформлен только короткий полет первого гражданина ОАЭ в космос на российском корабле осенью этого года. На орбите он проведет восемь дней.

«Роскосмос» подписал соглашение с ОАЭ об отправке первого эмиратского космонавта на МКС в июне 2018 года. Согласно изначальной договоренности, полет должен был состояться весной 2019 года, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2018 года его пришлось перенести.

По словам Крикалева, ОАЭ планируют реализовать не просто одиночный полет, а долгосрочную космическую программу, создать отряд космонавтов и, вероятно, через некоторое время начать самостоятельные запуски.

Теги: «Роскосмос», ОАЭ, покупка, космический корабль, «Союз»
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