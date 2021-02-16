Более 30 пострадали и пятеро погибли в ДТП с автобусом в Турции

В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в районе города Конья в центральной Турции погибли пять человек, еще 38 получили ранения, сообщает турецкий телеканал NTV.

Авария произошла около Карапынара на шоссе Конья — Адана в 03.30 по местному времени (совпадает с мск). Из-за обледенения трассы там опрокинулся грузовик, водитель проезжавшего мимо легкового автомобиля остановился у обочины, чтобы помочб водителю грузовика.

После этого пассажирский автобус врезался в припаркованный автомобиль, оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легкового автомобиля и три пассажира автобуса. Скорая помощь доставила раненых в больницы в Конье и Карапынаре.

В середине сентября 2020 года в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, тогда получили травмы 11 человек. По версии следствия, водитель не справился с управлением. В конце сентября перевернулся еще один автобус под Антальей, на котором российские туристы ехали в аэропорт. Пострадало 15 человек.