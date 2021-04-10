Курортный сезон в Краснодарском крае начнется с 1 мая

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае позволяет открыть курортный сезон с 1 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, передает «РИА Новости».

«В регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек», — отметил он.

Замглавы Кубани пояснил, что обычно майские праздники — период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры. Они служат репетицией для летнего сезона.

Руппель добавил, что зимой регион посетили 2 млн российских отдыхающих, однако прирост заболеваемости из-за этого не ухудшился. По словам вице-губернатора, это доказывает эффективность местных антиковидных мер.