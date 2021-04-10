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Пандемия коронавируса ,  
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Курортный сезон в Краснодарском крае начнется с 1 мая

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае позволяет открыть курортный сезон с 1 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, передает «РИА Новости».

«В регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек», — отметил он.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

Замглавы Кубани пояснил, что обычно майские праздники — период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры. Они служат репетицией для летнего сезона.

Руппель добавил, что зимой регион посетили 2 млн российских отдыхающих, однако прирост заболеваемости из-за этого не ухудшился. По словам вице-губернатора, это доказывает эффективность местных антиковидных мер.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Краснодарском крае составляет 43 445 человек. 

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Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что границы большинства европейских стран, скорее всего, останутся летом закрыты для российских туристов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — сказала она.

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Источник: JHU
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