В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для туристов из России

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Границы большинства европейских стран, скорее всего, останутся летом закрыты для российских туристов из-за угрозы коронавируса. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, передает газета «Известия».

«В Европу летом мы вряд ли поедем. <...> Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — сказала она.

По словам Ломидзе, эпидемиологическая ситуация в Европе далека от нормализации. Директор отметила, что из стран Евросоюза для туристов из России уже открыли въезд Кипр, Греция, Хорватия. «Греция — первая страна Евросоюза, готовая принимать российских туристов с 15 мая почти без ограничений», — уточнила Ломидзе.

Собеседница издания добавила, что похожая ситуация складывается со странами Юго-Восточной Азии. Таиланд, Вьетнам и Индонезия могут отменить внутренний карантин между провинциями, мешающий туристам, к лету, однако летом там не сезон, кроме того, у России пока нет прямого авиасообщения с этими государствами. «Думаю, что для более или менее полноценного отдыха страны Юго-Восточной Азии будут доступны россиянам лишь осенью или зимой», — указала Ломидзе.