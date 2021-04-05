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Пандемия коронавируса ,  
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В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для туристов из России

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Границы большинства европейских стран, скорее всего, останутся летом закрыты для российских туристов из-за угрозы коронавируса. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, передает газета «Известия».

«В Европу летом мы вряд ли поедем. <...> Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — сказала она.

Кипр открыл границы для туристов из России
Общество
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

По словам Ломидзе, эпидемиологическая ситуация в Европе далека от нормализации. Директор отметила, что из стран Евросоюза для туристов из России уже открыли въезд Кипр, Греция, Хорватия. «Греция — первая страна Евросоюза, готовая принимать российских туристов с 15 мая почти без ограничений», — уточнила Ломидзе.

Собеседница издания добавила, что похожая ситуация складывается со странами Юго-Восточной Азии. Таиланд, Вьетнам и Индонезия могут отменить внутренний карантин между провинциями, мешающий туристам, к лету, однако летом там не сезон, кроме того, у России пока нет прямого авиасообщения с этими государствами. «Думаю, что для более или менее полноценного отдыха страны Юго-Восточной Азии будут доступны россиянам лишь осенью или зимой», — указала Ломидзе.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что сразу несколько неназванных стран Евросоюза призвали смягчить ограничения на въездной туризм, установленные властями ЕС в связи с пандемией COVID-19. В частности, предлагалось впускать на территорию ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, переболевших инфекцией или же привившихся от нее.

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