Росздравнадзор начал проверку после смерти пациента с COVID-19 в Кургане

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Росздравнадзор начал проверку качества оказания медицинской помощи мужчине в Кургане, который скончался от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области проверит качество оказания медицинской помощи молодому мужчине, который, по сообщениям СМИ, скончался в больнице от несвоевременного лечения» — говорится в сообщении. Проверка проводится по личному поручению Министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Ранее местное издание «45.ру» сообщало, что жительница Кургана обвинила медиков в смерти ее сына, болевшего COVID-19. По ее словам, в середине сентября прошлого года, ее 33-х летнего сына Андрея Меньщикова госпитализировали в больницу № 2, где обнаружили 70% поражения легких и симптом «матового стекла».

Так, по сообщению матери, ее сына отказались принимать и даже не смотрели в его медицинские документы. Женщина была вынуждена объезжать местные поликлиники и «умолять дать ей справку» о положительном анализе на СOVID-19 в бумажном виде, однако в поликлинике № 2 документ все-равно не приняли, а больного сына отвезли в инфекционную больницу в нарушение приказа департамента здравоохранения. На следующий день Меньщикова решили повторно перевести в Курганскую больницу № 2, где он умер.

После гибели сына женщина обратилась в управление СК по Курганской области. «Меньщиков А. Б., находясь в крайне тяжелом состоянии, не менее трех раз за двое суток был перемещен из Курганской больницы № 2 в Курганскую областную инфекционную больницу и обратно, что привело к ухудшению состояния его здоровья и смерти», — говорится в постановлении о признании Надежды Меньщиковой потерпевшей.