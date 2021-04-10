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Пандемия коронавируса ,  
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Росздравнадзор начал проверку после смерти пациента с COVID-19 в Кургане

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Росздравнадзор начал проверку качества оказания медицинской помощи мужчине в Кургане, который скончался от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области проверит качество оказания медицинской помощи молодому мужчине, который, по сообщениям СМИ, скончался в больнице от несвоевременного лечения» — говорится в сообщении. Проверка проводится по личному поручению Министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Ранее местное издание «45.ру» сообщало, что жительница Кургана обвинила медиков в смерти ее сына, болевшего COVID-19. По ее словам, в середине сентября прошлого года, ее 33-х летнего сына Андрея Меньщикова госпитализировали в больницу № 2, где обнаружили 70% поражения легких и симптом «матового стекла».

Так, по сообщению матери, ее сына отказались принимать и даже не смотрели в его медицинские документы. Женщина была вынуждена объезжать местные поликлиники и «умолять дать ей справку» о положительном анализе на СOVID-19 в бумажном виде, однако в поликлинике № 2 документ все-равно не приняли, а больного сына отвезли в инфекционную больницу в нарушение приказа департамента здравоохранения. На следующий день Меньщикова решили повторно перевести в Курганскую больницу № 2, где он умер.

После гибели сына женщина обратилась в управление СК по Курганской области. «Меньщиков А. Б., находясь в крайне тяжелом состоянии, не менее трех раз за двое суток был перемещен из Курганской больницы № 2 в Курганскую областную инфекционную больницу и обратно, что привело к ухудшению состояния его здоровья и смерти», — говорится в постановлении о признании Надежды Меньщиковой потерпевшей.

Росздравнадзор проверит гибель трех пациентов с COVID в больнице Одинцово
Общество
Кислородный концентратор

Ранее Росздравнадзором была организована проверка в связи с гибелью трех пациентов c коронавирусом в подмосковной больнице. Тогда сообщалось о сбоях в подаче кислорода для тяжелобольных. В конце декабря прошлого года ведомство также провело проверку после смерти пожилой пациентки под Воронежем, болевшей COVID-19. Сообщалось, что за пациенткой не было должного ухода, а при переводе в другое отделение медики не использовали носилки, а просто тащили ее по полу.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Росздравнадзор проверка Курган COVID-19
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