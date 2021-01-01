Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки под Воронежем

Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проведет проверку после сообщений в СМИ о смерти пожилой пациентки в одной из региональных больниц. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проверит качество медпомощи пожилой пациентке в больнице Воронежской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Издание «Блокнот Воронеж» ранее сегодня опубликовало материал, в котором описало историю смерти пожилой женщины в одной из клиник в Воронежской области. Ее внучка Алиса Литвинова рассказала, что ее бабушку госпитализировали после обнаружения коронавирусной инфекции. По словам девушки, за женщиной никто не ухаживал и она не ела более двух недель. Когда пациентка ослабла, ее перевели в реанимацию. Чтобы перевести женщину в другое отделение медики не использовали носилки, а тащили ее по полу. Позднее врачи приняли решение направить женщину в клинику по месту жительства, где в тот же день она умерла.

Ранее, 14 декабря, Ростовская областная клиническая больница сообщила о намерении обратиться в суд из-за сообщений о том, что в клинике погибли несколько стабильных пациентов на ИВЛ из-за нехватки кислорода. Об этом за день до этого в Instagram написала депутат Гордумы Ростова Наталья Оськина. Главврач клиники опроверг ее слова и заявил, что в указанный период в больнице умерли 4 пациента, что не превышает средний суточный показатель смертности.