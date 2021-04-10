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Правительство утвердило порядок закупки лекарств для тяжело больных детей

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Правительство утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В стране в скором времени появится новый информационный ресурс, в котором будут собраны заявки от регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей и размещен сам перечень заболеваний, с которыми будет работать фонд «Круг добра».

Экспертный совет фонда станет определять потребность в препаратах на основе заявок, которые будут поступать от регионов. Закупать соответствующие препараты будет не только Минздрав или подведомственные ему учреждения, но и сам фонд, который также будет следить и перераспределять поставки лекарств при необходимости.

В документе сообщается, что финансовое обеспечение проекта будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Так, после одобрения заявки на предоставление необходимого лечения фонд в течение трех дней направляет необходимый запрос на получение лекарства. После поступления препаратов организациями-получателями лекарства ставятся на учет в течение одного рабочего дня и далее уже готовы к перераспределению между медицинскими организациями или выдаче пациенту.

В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, также поясняется, что если ребенок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, то родители имеют право получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.

В пресс-службе напомнили, что вопросы оказания помощи детям с тяжелыми заболеваниями обсуждались президиумом Координационного совета при правительстве в ходе заседания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 6 апреля. Отмечалось, что в феврале правительство направило на закупку необходимых для этих целей лекарств 10 млрд руб.

«При участии «Круга добра» в четыре региона уже поступили необходимые препараты. В ближайший месяц их получат дети из других субъектов России», — уточнил Мишустин.

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Кроме порядка закупки лекарств и медицинских изделий правительство утвердило правила ведения информационного ресурса, который будет содержать сведения о нуждающихся в помощи детях. Ресурс войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Указ о создании фонда «Круг добра» в начале января подписал президент Владимир Путин. Главой фонда назначен основатель первого государственного детского хосписа Александр Ткаченко, а на его финансирование планируется направить около 60 млрд руб., которые будут обеспечены за счет повышенной ставки НДФЛ. 

Закон о повышении налога для некоторых категорий граждан начал действовать в 2021 году. Так, НДФЛ для высоких доходов за налоговый период составит 650 тыс. руб. плюс 15% от той части, что превышает 5 млн руб. Президент отмечал, что считает повышение НДФЛ для граждан с доходом выше 5 млн руб. справедливым и нравственно обоснованным.

Михаил Мишустин благотворительный фонд дети заболевание
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