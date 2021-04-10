Правительство утвердило порядок закупки лекарств для тяжело больных детей

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Правительство утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В стране в скором времени появится новый информационный ресурс, в котором будут собраны заявки от регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей и размещен сам перечень заболеваний, с которыми будет работать фонд «Круг добра».

Экспертный совет фонда станет определять потребность в препаратах на основе заявок, которые будут поступать от регионов. Закупать соответствующие препараты будет не только Минздрав или подведомственные ему учреждения, но и сам фонд, который также будет следить и перераспределять поставки лекарств при необходимости.

В документе сообщается, что финансовое обеспечение проекта будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Так, после одобрения заявки на предоставление необходимого лечения фонд в течение трех дней направляет необходимый запрос на получение лекарства. После поступления препаратов организациями-получателями лекарства ставятся на учет в течение одного рабочего дня и далее уже готовы к перераспределению между медицинскими организациями или выдаче пациенту.

В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, также поясняется, что если ребенок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, то родители имеют право получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.