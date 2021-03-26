Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице

Два человека пострадали из-за пожара в пульмонологическом отделении Псковской городской больницы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управлении МЧС по Псковской области.

«Мужчина 1975 года рождения, он получил отравление угарным газом, ожоги полости рта, верхних дыхательных путей, лица, головы, и мужчина 1947 года рождения — получил термические ожоги рук второй степени», — сообщили в МЧС, уточнив, что возгорание удалось потушить «в кротчайшие сроки».

Всего, как уточнили в ведомстве РБК, из больницы вывели 38 человек, из них 18 вывели из помещений «с угрозой для жизни», а восемь — в том числе двое пострадавших — вывели из больницы медики.

В МЧС считают, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.