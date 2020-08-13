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Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Баренцевым морем

Cамолет Р-8А «Посейдон» ВМС США
Cамолет Р-8А «Посейдон» ВМС США (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости)

Российский истребитель МиГ-31БМ был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика над Баренцевым морем. Об этом сообщили РБК в Национальном центре управления обороной России.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили над морем приближающуюся к российской границе цель. Для опознавания этой цели вылетел МиГ-31БМ из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Он идентифицировал ее как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

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Когда американский самолет повернул в направлении от государственной границы России, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. В Национальном центре управления обороной отметили, что «Посейдон» не нарушил границу России.

4 августа российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20. После того как тот начал удаляться от российской государственной границы, МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.

Теги: МиГ-31, перехват, Баренцево море
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