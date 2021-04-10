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В Красноярске задержали советника губернатора Василия Моргуна

Полиция задержала в Красноярске бывшего главу регионального центра стандартизации и метрологии, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил региональный главк МВД, передает ТАСС.

«В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностным полномочиями», — уточнили в полиции. Кроме того, накануне против задержанного завели еще одно уголовное дело по той же статье, связанное с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации

Источник агентства в силовых структурах сообщил, что речь идет о советнике губернатора Василии Моргуне, возглавлявшем центр с 2002 по 2020 год.

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Фото:Следственный комитет РФ

Региональный телеканал ТВК также сообщил, что в Красноярске задержали Моргуна, против которого возбудили два уголовных дела. Информационное агентство Запад 24 пишет, что чиновника задержали у себя дома.

Ранее полиция заявила, что Моргун с 2013 года по 2016-ый заключил 128 прямых договоров с аффилированными организациям без проведения конкурентных закупок. В то же время на личные счета подозреваемого поступили более 6,5 млн руб.

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В офисах компаний, с которыми Моргун заключал договоры, провели обыски и изъяли документацию. Сам он ранее опровергал вину. «Нет оснований для его возбуждения [уголовного дела], потому что ничего и никаких нарушений нет», — указал чиновник.

В конце октября 2020-го, как сообщал «Запад 24», ФСБ провела в доме Моргуна обыски из-за подозрений в заключении коррупционных договоров. В начале ноября 2020-го его уволили с поста руководителя центра стандартизации и метрологии.

В марте при получении крупной взятки задержали начальника полиции № 1 Красноярска Юрия Островского. По версии следствия, в феврале 2021 года знакомый Островского попросил его помочь приятелю, чтобы его уголовное дело переквалифицировали на менее тяжкую статью. За помощь полицейскому пообещали 600 тыс. руб.

Красноярск задержания коррупция
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