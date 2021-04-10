В Красноярске задержали советника губернатора Василия Моргуна

Полиция задержала в Красноярске бывшего главу регионального центра стандартизации и метрологии, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил региональный главк МВД, передает ТАСС.

«В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностным полномочиями», — уточнили в полиции. Кроме того, накануне против задержанного завели еще одно уголовное дело по той же статье, связанное с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации

Источник агентства в силовых структурах сообщил, что речь идет о советнике губернатора Василии Моргуне, возглавлявшем центр с 2002 по 2020 год.

Региональный телеканал ТВК также сообщил, что в Красноярске задержали Моргуна, против которого возбудили два уголовных дела. Информационное агентство Запад 24 пишет, что чиновника задержали у себя дома.