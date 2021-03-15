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Суд арестовал начальника отдела полиции Красноярска

Начальника отдела полиции № 1 Красноярска, ранее задержанного за взятку, арестовали до 11 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«Юрию Островскому — начальнику ОП-1 МУ МВД «Красноярское». Железнодорожным районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток до 11 мая 2021 года», — отметили в пресс-службе.

В отношении Островского расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Начальника отдела полиции Красноярска задержали по подозрению в коррупции
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О задержании начальника отдела полиции региональный главк СК сообщил 13 марта. По версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую. За это он пообещал 600 тыс. руб. В пятницу, 12 марта, сотрудники управления ФСБ по региону задержали полицейского и посредника в момент передачи взятки.

В отношении второго подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Красноярск полиция арест коррупция
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