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В России предложили освободить от экспортных пошлин кукурузу для попкорна

Минэкономразвития выступил с предложением предложил исключить кукурузу для попкорна от экспортных пошлин. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления правительства Российской Федерации в отношении зерен кукурузы лопающейся предусматривает [ее] исключение <...> из-под действия мер таможенно-тарифного регулирования экспорта, введенных постановлениями правительства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Фото:Volker Hartmann / Getty Images

В документе также указано, что в год объем потребления попкорна в России составляет около 13 тыс. тонн в год, из них до 3 тыс. тонн импортируется в Россию При этом общий объем производства лопающейся кукурузы в России составляет около 30 тыс. тонн в год.

Кроме того, в документе говорится, что отечественное зерно кукурузы соответствует мировым стандартам, и более 50% производимой продукции поставляется за границу.

Авторы проекта считают, что соответствующая мера таможенно-тарифного регулирования поможет увеличить объемы производства и экспорт попкорна.

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В конце января правительство скорректировало размер вывозной пошлины на пшеницу, а также решило ввести ее на ячмень и кукурузу.

Так, с 1 марта по 30 июня ввели повышенные пошлины на пшеницу: за вывоз 1 тыс. кг теперь придется заплатить €50 вместо €25. С 15 марта по 30 июня были установлены пошлины на ячмень и кукурузу, по €10 и €25 за 1 тыс. кг соответственно. Власти считают, что это решение должно переориентировать участников рынка с экспорта сырья на экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

экспортная пошлина кукуруза госпошлина
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