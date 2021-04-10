В России предложили освободить от экспортных пошлин кукурузу для попкорна

Минэкономразвития выступил с предложением предложил исключить кукурузу для попкорна от экспортных пошлин. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления правительства Российской Федерации в отношении зерен кукурузы лопающейся предусматривает [ее] исключение <...> из-под действия мер таможенно-тарифного регулирования экспорта, введенных постановлениями правительства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе также указано, что в год объем потребления попкорна в России составляет около 13 тыс. тонн в год, из них до 3 тыс. тонн импортируется в Россию При этом общий объем производства лопающейся кукурузы в России составляет около 30 тыс. тонн в год.

Кроме того, в документе говорится, что отечественное зерно кукурузы соответствует мировым стандартам, и более 50% производимой продукции поставляется за границу.