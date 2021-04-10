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В подмосковной Электростали загорелся мебельный склад

В городском округе Электросталь Московской области произошел пожар на мебельной фабрике, площадью 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным МЧС, на месте происшествия (Промышленном проезде, дом 11, корпус 8) наблюдается сильное задымление. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, к его тушению привлекли 59 человек и 20 единиц техники, сообщили спасатели.

Почти 300 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии во Владивостоке
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Фото:ГУ МЧС по Приморскому краю

Накануне в Волгограде произошел пожар в цехе по производству дроби. В региональном главке МЧС сообщали, что загорелась кровля ангаров на площади 1,8 тыс. кв. м. Остановить распространение огня удалось спустя более чем четыре часа на площади 1 850 кв. м. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

МЧС Пожар Электросталь Московская область
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