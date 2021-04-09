Почти 300 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии во Владивостоке

Во Владивостоке из-за пожара в общежитии были эвакуированы 297 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на улице Кирова, 94. Сигнал о возгорании пожарные получили в 23.37 по местному времени (16.37 мск), указывают в ведомстве. Первые пожарные части прибыли через пять минут.

«Благодаря сработке системы управления эвакуацией и грамотным действиям персонала учреждения в качестве превентивных мер была проведена эвакуация всех находящихся в здании людей. На свежий воздух эвакуированы 297 человек», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в подсобном помещении. Оно было вызвано коротким замыканием. Примерно через 20 минут распространение огня удалось остановить на площади 6 кв. м. К 00.50 по местному времени (17:50 мск) пожар потушили.