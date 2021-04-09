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В Волгограде произошел пожар в цехе по производству дроби

В Волгограде загорелась кровля ангаров на площади 1,8 тыс. кв. м., сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.

Инцидент произошел на улице Самарской в Кировском районе города.

«9 апреля 2021 в 01:20 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе города Волгограда», — говорится в сообщении. «РИА Новости» со ссылкой на заявление МЧС указывает, что загорелась деревянная обрешетка кровли цеха по производству дроби.

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К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС. Всего задействовано 65 человек и 17 единиц техники.

Остановить распространение огня удалось спустя более, чем четыре часа на площади 1 850 кв. м. Погибших и пострадавших по предварительным данным нет.

В середине февраля пожар произошел на вещевом рынке Волгограда. Тогда из торговых павильонов пришлось эвакуировать 150 человек. Распространение огня остановили на площади 2 тыс. кв. м. Для тушения администрация района и прокуратура создали оперативный штаб. В ходе операции было задействовано 75 человек и 20 единиц техники.

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