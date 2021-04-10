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Пандемия коронавируса ,  
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Главврача оштрафовали за неправильное хранение вакцины «Спутник V»

Главного врача Дергачевской районной больницы Саратовской области Леонида Куликова оштрафовали на 25 тыс. руб. за неправильное хранение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Ершовского районного суда.

«Суд признал главного врача ГУЗ СО «Дергачевская районная больница» виновным в совершении административного правонарушения и подверг его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 25 тыс. руб.», — говорится в сообщении суда.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В ходе заседания суд установил, что главврач не организовал контроль температурного режима при хранении вакцины, а также не вел контроль за регистрацией препарата в журнале поступления и отправления. Суд признал Кулкова виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Главврач свою вину признал.

Ранее Минздрав России сообщал, что вакцина «Спутник V» должна храниться при температуре минус 18 градусов. В декабре 2020 года перед началом массовой вакцинации эксперты, врачи и компании, опрошенные РБК, называли в качестве главной проблемы сохранение нужной температуры тысяч доз вакцины. По их словам, повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса на полчаса приведет к тому, что «размороженную» партию вакцины придется выкидывать. Представители властей российских регионов сказали РБК, что условия транспортировки продуманы уже давно.

В конце января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что его ведомство одобрило изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно новым изменениям, вакцину можно хранить при температуре 2–8 °C. Глава Минздрава говорил, что в обороте будет две модификации вакцины «Спутник V»: одна с режимом хранения при температуре минус 18 градусов Цельсия, другая — при плюсовой температуре.

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