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В правительстве назвали число школ, не подключенных к интернету

Цифровая экономика
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

До конца 2021 года во всех российских школах подключат интернет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тыс. 733 школы», — заявил Чернышенко.

Эти сроки заложены в нацпрограмме «Цифровая экономика». Чернышенко также сообщил, что вся необходимая ИТ-инфраструктура появится в российских школах к 2024 году.

«В этом году планируется оснастить ИТ-инфраструктурой более тысячи школ в 16 субъектах, в том числе в Московской области. Всего планируется оснастить 39 319 школ в 84 субъектах», — сказал Чернышенко.

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Фото:РИА Новости

Ранее о том, что до конца года все российские школы планируется подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/с, поселковые и сельские школы — 50 Мбит/с, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он также сообщил, что интернет в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту. «Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях», — сказал Кравцов. При этом министр не уточнил, что подразумевается под «негативной информацией».

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