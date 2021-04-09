В правительстве назвали число школ, не подключенных к интернету

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До конца 2021 года во всех российских школах подключат интернет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тыс. 733 школы», — заявил Чернышенко.

Эти сроки заложены в нацпрограмме «Цифровая экономика». Чернышенко также сообщил, что вся необходимая ИТ-инфраструктура появится в российских школах к 2024 году.

«В этом году планируется оснастить ИТ-инфраструктурой более тысячи школ в 16 субъектах, в том числе в Московской области. Всего планируется оснастить 39 319 школ в 84 субъектах», — сказал Чернышенко.