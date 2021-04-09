Военные США ответили на данные об отправке военных кораблей в Черное море

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Военные корабли США поддерживают регулярное присутствие в Черном море и соблюдают конвенцию Монтрё, согласно которой Соединенные Штаты должны заблаговременно уведомить Турцию о прохождении судов ВМС через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщил ТАСС официальный представитель Шестого флота ВМС Кайл Рейнс.

«В рамках проводимой политики мы не обсуждаем будущие операции или графики [движения] кораблей», — заявил Рейнс. Так он прокомментировал сообщения об отправке двух американских кораблей в Черное море.

Ранее, 9 апреля, турецкие СМИ сообщили, что США заранее оповестили Турцию о том, что на следующей неделе два военных корабля ВМС США пройдут через пролив Босфор, в Черном море суда пробудут до 4 мая.

До этого в Пентагоне не стали подтверждать сообщения о планах отправить два корабля ВМС в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. В Минобороны не исключали отправку военных судов после сообщений о перемещении российских войск у границ с Украиной.