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Военные США ответили на данные об отправке военных кораблей в Черное море

Фото: Vadim Ghirda / AP
Фото: Vadim Ghirda / AP

Военные корабли США поддерживают регулярное присутствие в Черном море и соблюдают конвенцию Монтрё, согласно которой Соединенные Штаты должны заблаговременно уведомить Турцию о прохождении судов ВМС через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщил ТАСС официальный представитель Шестого флота ВМС Кайл Рейнс.

«В рамках проводимой политики мы не обсуждаем будущие операции или графики [движения] кораблей», — заявил Рейнс. Так он прокомментировал сообщения об отправке двух американских кораблей в Черное море.

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Ранее, 9 апреля, турецкие СМИ сообщили, что США заранее оповестили Турцию о том, что на следующей неделе два военных корабля ВМС США пройдут через пролив Босфор, в Черном море суда пробудут до 4 мая.

До этого в Пентагоне не стали подтверждать сообщения о планах отправить два корабля ВМС в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. В Минобороны не исключали отправку военных судов после сообщений о перемещении российских войск у границ с Украиной.

Накануне в Белом доме утверждали, что Россия стянула к украинским границам максимальное число военных с 2014 года. В Кремле же заявили, что перемещение российских войск по стране не представляет угрозы для других стран.

США Турция военные корабли Черное море
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