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Пандемия коронавируса ,  
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Магаданские власти сообщили о ситуации с вакцинами после слов Трутнева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поставки вакцины против коронавируса «Спутник V» в Магаданскую область в марте прерывались, сообщила первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики региона Елена Кузьменко, ее слова привели РБК в областном правительстве.

«Связано это было с тем, что прежний поставщик препарата передавал свои полномочия новому — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). Был составлен график отправки вакцины «ГамКовидВак» в регионы, которого новый поставщик строго придерживается», — пояснила Кузьменко.

Так, 26 марта область получила 900 доз вакцины, а 31 марта — еще 5450 инъекций. После этого препарат распределили по медучреждениям. В ближайшее время в регион доставят еще 4 тыс. доз.

По словам первой замглавы минздрава, вакцина в городские округа поступает в соответствии с количеством проживающего в них взрослого населения.

Для жителей отдаленных населенных пунктов организованы медицинские бригады. Те, кто не может самостоятельно прийти в прививочный пункт состоянию здоровья, могут пройти вакцинацию на дому.

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За последние сутки в Магаданской области выявлено два случая заражения коронавирусом, выздоровели три человека. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 8273 случая заболевания COVID-19, умерли 99 человек, вылечились 8077.

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На данный момент в области вакцинированы 8786 человек, или 6,31% от общего числа жителей.

Накануне вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в ряде регионов Дальнего Востока не хватает вакцин против COVID-19. Кроме Приморья, наиболее тяжелая ситуация складывается в Еврейской автономной области, Бурятии, Хабаровском крае и Магаданской области, уточнил он.

В приморском минздраве в ответ на критику Трутнева заявили, что регион обеспечен вакцинами в достаточном количестве. «С середины декабря в край поступило более 78 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Вакцина в регион поступает партиями и оперативно доставляется в пункты вакцинации», — рассказали РБК в ведомстве.

В то же время ЕАО попросила Минздрав увеличить поставки вакцин против коронавируса в регион, сообщил РБК замглавы управления по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона Игорь Завражин.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Любовь Порываева Любовь Порываева, Елена Чернышова
новости Магаданская область вакцина коронавирус
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