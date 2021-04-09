Магаданские власти сообщили о ситуации с вакцинами после слов Трутнева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поставки вакцины против коронавируса «Спутник V» в Магаданскую область в марте прерывались, сообщила первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики региона Елена Кузьменко, ее слова привели РБК в областном правительстве.

«Связано это было с тем, что прежний поставщик препарата передавал свои полномочия новому — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). Был составлен график отправки вакцины «ГамКовидВак» в регионы, которого новый поставщик строго придерживается», — пояснила Кузьменко.

Так, 26 марта область получила 900 доз вакцины, а 31 марта — еще 5450 инъекций. После этого препарат распределили по медучреждениям. В ближайшее время в регион доставят еще 4 тыс. доз.

По словам первой замглавы минздрава, вакцина в городские округа поступает в соответствии с количеством проживающего в них взрослого населения.

Для жителей отдаленных населенных пунктов организованы медицинские бригады. Те, кто не может самостоятельно прийти в прививочный пункт состоянию здоровья, могут пройти вакцинацию на дому.