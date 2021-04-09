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Российский регион после критики Трутнева сообщил, что попросил еще вакцин

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) обращалось в Минздрав России с просьбой увеличить дозу поставок вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом РБК заявил замглавы управления по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона Игорь Завражин.

«Обращение было рассмотрено положительно. 8 апреля в регион поступила вакцина для полноценной вакцинации более 8 тыс. человек», — сообщил он.

По его словам, 9 апреля препарат распределят между медицинскими организациями и уже в начале следующей недели начнется вакцинация населения. Ранее в регион поставили чуть более 9 тыс. доз вакцины.

К вакцинации приступили 7869 человек, из них 5864 жителей региона привиты обоими компонентами. Это 5,03% и 3,75% от общего населения региона соответственно.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В Минздраве Бурятии рассказали РБК, что всего в регион поступило 66 792 доз вакцины «Спутник V». По данным регистра вакцинированных, первым компонентом привито 52 473 человек, закончили вакцинацию 40 583 человек — 5,32% и 4,12%от общего населения региона соответственно.

В ведомстве добавили, что согласно разработанной дорожной карте и с учетом выполнения плана до 1 июня, потребность поставок в вакцине составила 12 тыс. доз вакцины в неделю, в том числе 6 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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По данным регионального Минздрава, запись на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг доступна всем желающим. Так, за период 18 января по 9 апреля на вакцинацию против COVID-19 записано 3807 человек, доля от общего числа вакцинированных составила 7,3%.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Накануне вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что регионы Дальнего Востока недостаточно обеспечены вакциной от COVID-19. По его словам, хуже всего ситуация обстоит в ЕАО, Приморском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Магаданской области.

В Минздраве России заверили, что часть препаратов от коронавируса для жителей Дальнего Востока сейчас находится в пути.

Минздрав Приморского края, в свою очередь, сообщил, что в регионе нет недостатка вакцины от коронавируса. «С середины декабря в край поступило более 78 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» [«Спутник V»]. Вакцина в регион поступает партиями и оперативно доставляется в пункты вакцинации», — отметили в ведомстве.

Авторы
Любовь Порываева Любовь Порываева, Виктория Тютина Виктория Тютина
При участии
Анастасия Антипова
Россия регион Юрий Трутнев вакцины коронавирус новости
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