Российский регион после критики Трутнева сообщил, что попросил еще вакцин

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) обращалось в Минздрав России с просьбой увеличить дозу поставок вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом РБК заявил замглавы управления по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона Игорь Завражин.

«Обращение было рассмотрено положительно. 8 апреля в регион поступила вакцина для полноценной вакцинации более 8 тыс. человек», — сообщил он.

По его словам, 9 апреля препарат распределят между медицинскими организациями и уже в начале следующей недели начнется вакцинация населения. Ранее в регион поставили чуть более 9 тыс. доз вакцины.

К вакцинации приступили 7869 человек, из них 5864 жителей региона привиты обоими компонентами. Это 5,03% и 3,75% от общего населения региона соответственно.