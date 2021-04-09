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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики выяснили, что кошек чаще собак тестируют на коронавирусы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Владельцы кошек вдвое больше тестируют своих питомцев на коронавирус, чем владельцы собак. Об этом говорится в исследовании Checkindex.ru (проект ИТ-компании «Платформа ОФД», обрабатывающий чеки с онлайн-касс в стране, есть у РБК).

«С выходом из самоизоляции хозяева стали чаще водить питомцев на сдачу анализов по коронавирусным инфекциям, включая COVID (животные могут быть заражены другими видами коронавируса). Тренд поддержал и сезонный фактор походов к ветеринарам для прививок и профилактического осмотра», — говорится в сообщении.

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Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Аналитики компании сравнили чеки за анализы на коронавирусные инфекции за апрель и январь 2021 года и за апрель 2020 года. По данным экспертов, средний чек анализа на COVID-19 у кошки составил 1480руб, что на 6% выше, чем в январе, и на 74% больше, чем в апреле 2020 года. Объем продаж в денежном выражении — на 14% выше январского показателя, и на 355% больше, чем в апреле 2020 год.

Статистика покупки анализов на коронавирусы у собак: средний чек покупки 674 руб., на 9% выше, чем в январе, и на 82% больше, чем в апреле 2020 года. Объем продаж в денежном выражении — на 115% выше январского показателя и на 133% больше, чем в апреле 2020 года.

Коронавирусы — это семейство вирусов, в которое входят и те, что вызывают респираторные инфекции у людей, например, SARS-Cov (коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром) и MERS-Cov (коронавирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром). Различные виды коронавирусов способны вызывать инфекционную патологию у животных: свиней, кур, собак, кошек, верблюдов.

Академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Известиям» заявил, что следующим этапом коронавирусной инфекции 2019-nCoV может быть массовое заражение среди сельскохозяйственных и домашних животных. Также он заявил, что вокруг человека теперь постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19. В апреле 2020 года в Ухане у более чем десятка кошек были обнаружены антитела к коронавирусу. В тот же период случай заболевания кошек вирусом выявили в США, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге, в июле 2020-го — в Великобритании.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус собаки кошки тестирование
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