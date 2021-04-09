Аналитики выяснили, что кошек чаще собак тестируют на коронавирусы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Владельцы кошек вдвое больше тестируют своих питомцев на коронавирус, чем владельцы собак. Об этом говорится в исследовании Checkindex.ru (проект ИТ-компании «Платформа ОФД», обрабатывающий чеки с онлайн-касс в стране, есть у РБК).

«С выходом из самоизоляции хозяева стали чаще водить питомцев на сдачу анализов по коронавирусным инфекциям, включая COVID (животные могут быть заражены другими видами коронавируса). Тренд поддержал и сезонный фактор походов к ветеринарам для прививок и профилактического осмотра», — говорится в сообщении.

Аналитики компании сравнили чеки за анализы на коронавирусные инфекции за апрель и январь 2021 года и за апрель 2020 года. По данным экспертов, средний чек анализа на COVID-19 у кошки составил 1480руб, что на 6% выше, чем в январе, и на 74% больше, чем в апреле 2020 года. Объем продаж в денежном выражении — на 14% выше январского показателя, и на 355% больше, чем в апреле 2020 год.

Статистика покупки анализов на коронавирусы у собак: средний чек покупки 674 руб., на 9% выше, чем в январе, и на 82% больше, чем в апреле 2020 года. Объем продаж в денежном выражении — на 115% выше январского показателя и на 133% больше, чем в апреле 2020 года.