В Сеуле на коронавирус будут тестировать кошек и собак

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Правительство Сеула начнет тестировать на коронавирус кошек и собак, сообщает национальное новостное агентство Yonhap.

Программа тестирования для домашних питомцев была одобрена властями после подтвержденного заражения домашней кошки коронавирусом в городе Чинджу на юге страны, уточнили в правительстве.

Только животные с симптомами — лихорадкой, чиханием, затрудненным дыханием — смогут принять участие в тестировании. Его будет проводить выездная бригада во главе с ветеринаром. В случае подтверждения коронавируса животное нужно будет изолировать по месту жительства его хозяина на 14 дней.

Специальных мест для изоляции не предусмотрено, так как случаи передачи заболевания человеку от домашних животных не подтверждены, сказала на брифинге представитель правительства Сеула. Однако, если сами хозяева животного болеют и не могут позаботиться о нем, питомца транспортируют в специальное помещение.