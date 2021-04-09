Путин направил Елизавете II соболезнования из-за смерти принца Филиппа

Фото: John Phillips / Getty Images

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II в связи с кончиной ее мужа принца Филиппа. Об этом сообщает Кремль.

«Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», — написал Путин.

Глава государства пожелал королеве «мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты». Он также передал свои слова искреннего сочувствия членам королевской семьи.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзорском замке. 10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Тем не менее он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории.